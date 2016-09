Top-Kinesiologie-Energetiker-Ausbildung startet

Am 21. Oktober 2016 beginnt der nächste Lehrgang mit dem Titel "Praktische Kinesiologie plus +

Die hohe Qualität der umfassenden Kinesiologie-Ausbildung in der Naturpraxis Ehrenreich in Oberalm ist weithin bekannt. Weil pro Lehrgang nur 10 Personen teilnehmen, ist eine individuelle, persönliche Betreuung garantiert.Diese einzigartige Ausbildung beinhaltet u. a. die Techniken der Kinesiologie ("Touch for Health" und "Brain Gym"), die acht Extrameridiane, Hypnose, "Lomi Lomi Nui" u. v. m.Pröllhofstraße 415411 OberalmTel: 0650/624 46 56Mail: info@.epkine.at