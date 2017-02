Umfrage der Woche

06.02.2017, 11:00 Uhr

Faschingsnarr oder -muffel: als was verkleiden Sie sich?

"Verkleiden werde ich mich warscheinlich nicht, leider ist mir die Lust an Fasching und dem Verkleiden über die Jahre seit der Schule vergangen."- MIRA VIOLA OPPENEIGER, RADSTADT"Das ist eine gute Frage, ich weiß noch nicht, als was ich mich verkleiden werde."- CHRISTIAN PROMOK, BAD VIGAUN"Mit den richtigen Leuten finde ich das Verkleiden an Fasching sehr lustig."- MICHAELA TSCHARRE, TENNECK"Ich mag Fasching gerne und verkleide mich heuer als Thor."- ENRICO KRALLINGER, ANNABERG"Ich verkleide mich sehr gerne. Fasching ist immer ein guter Vorwand für's Verkleiden."- RONJA PLASSER, BAD HOFGASTEIN"Ich verkleide mich gerne, wenn ich auf eine Faschingsfeier gehe - und dann als Hexe."- BEATE CECH, SALZBURG