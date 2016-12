Verdiente Touristiker ausgezeichnet

05.12.2016, 09:40 Uhr

Bei einer Festveranstaltung in der Salzburger Residenz überreichte Landeshauptmann Wilfried Haslauer das Salzburger Tourismus-Verdienstzeichen an 17 Personen.

TENNENGAU (sys). "Praktisch am Vorabend der nächsten Wintersaison ist es nicht bloß legitim, sondern geradezu selbstverständlich, vom Salzburger Tourismus nicht nur zu reden, sondern seinen Repräsentanten auch einmal ganz offiziell die Ehre zu erweisen", so der Landeshauptmann. "Dass die Tourismuswirtschaft im Land Salzburg ausgezeichnet und höchst erfolgreich arbeitet, ist bekannt. Heute ist ausgiebig Gelegenheit, die Leistungen der erfolgreichen Gastronomen und Betreiber von Beherbergungsbetrieben, der Seilbahnwirtschaft, der Tourismusverbände oder auch der Anbieter attraktiver Sportarten, wie Golf oder auch Segeln, oder auch der Marketing-Spezialisten in besonderer Weise zu würdigen. Es ist dies ein mehr als nur symbolisches Dankeschön an jene, die die Fahnen dieser Branche, die es nicht immer ganz leicht hat, mit so viel nachhaltiger Begeisterung und Verlässlichkeit hoch halten."

Ohne die Arbeit der im Tourismus Beschäftigten wäre es nicht möglich, dass diese Salzburger Schlüsselbranche von Saison zu Saison immer neue statistische Rekorde aufstellt, führte Haslauer weiter aus. Sowohl im Winter 2014/2015 als auch in den Sommersaisonen 2015 und 2016 gab es ein deutliches Plus bei den Übernachtungen. Bereits im vergangenen Jahr wurde in Salzburg die 26-Millionen-Genze erstmals und deutlich überschritten. Heuer liegen die Zahlen deutlich darüber: Mit 27,7 Millionen Übernachtungen und mehr als sieben Millionen Ankünften wurde ein absoluter Rekord erreicht. "Dieses Ergebnis ist alles andere als selbstverständlich. Es ist das Resultat aus dem ständigen Bemühen um unsere Gäste, und es ist eine Bestätigung für die hohe Innovations- und Risikobereitschaft der Tourismusbetriebe", schloss der Landeshauptmann.Salzburger Tourismus-Verdienstzeichen erhielten Ernst Brandstätter (Eben im Pongau), Hertha Gesinger (Goldegg), Günter Grasmugg (St. Pantaleon), Georg Imlauer (Salzburg), Robert Kardeis (St. Johann im Pongau), Maria Kirchner (Bramberg), Theresia Kirchner (Eben im Pongau), Elisabeth Löcker (St. Margarethen im Lungau), Gertraud Oberascher (Bad Vigaun), Martin Ottino (Dienten am Hochkönig), Franz Pölzleitner (Annaberg-Lungötz), Giselinde Reitsamer (Hallein), Hermann Riepler (Wagrain), Egon Setznagel (Tamswerg), Georg Stadler (St. Gilgen am Wolfgangsee), Michael Strasser (Mailand) und Peter Teufl (Faistenau). 161202_22 (kg/grs)