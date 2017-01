16.01.2017, 07:59 Uhr

Verkehrsunfall beim Eselreitberg

SCHEFFAU (sys). Am 14. Jänner 2017, gegen 12.20 Uhr, lenkte ein 19-jähriger Halleiner seinen Pkw auf der B162 von Scheffau in Richtung Abtenau. Am Beginn des sogenannten Eselreitberges kam er mit seinem Pkw ins Schleudern und schlitterte in das entgegenkommende Auto eines 25-jährigen aus Gosau. Beide Fahrzeuglenker waren angegurtet und blieben unverletzt. Unbestimmten Grades verletzt wurden die jeweiligen Beifahrerinnen, eine 22-jährige aus Gosau und eine 23-jährige Salzburgerin. Diese wurden mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Der Alkovortest mit beiden Fahrzeuglenkern verlief negativ. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

