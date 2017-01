Viel Neues bei Auto Schnitzhofer

28.01.2017, 09:29 Uhr

Nach dem Umbau lädt das Autohaus Schnitzhofer nun zu den Testtagen in die neuen Schauräume.

ABTENAU (sys). Nach gut neun Monaten ist der Umbau beim Autohaus und Landtechnik Schnitzhofer nun abgeschlossen: "Wir haben jetzt an die 400 qm mehr Schauraum zur Verfügung und können die Automodelle auf mehreren Ebenen perfekt zeigen", freut sich Josef Schnitzhofer jr, der bereits die vierte Generation des in Abtenau ansässigen Autohauses repräsentiert. Die Liebe zu Autos und PS bekam er von klein auf mit: "Ich bin quasi zwischen den Autos aufgewachsen."

Starke, coole Marken

Nachhaltiger Umbau

Testen der Besten

Die Automarken Ford und Suzuki wurden vom Autohaus Schnitzhofer in der Region als starke, aber leistbare Marken aufgebaut, im Jahr 2012 kam Opel dazu. Nun haben sie genügend Platz, um die neuesten Modelle auszustellen: "Im, auf jetzt insgesamt 650 qm Ausstellungsfläche erweiterten, Obergeschoss werden hinter hellen Glasfassaden im Schauraum die Automarken Ford und Suzuki gezeigt", erklärt Josef Schnitzhofer, "Besonders der Ford Kuga SUV und der neue Mini SUV Suzuki Ignis punkten mit coolem Design und einer Ausstattung, die man in dieser Preisklasse nicht erwarten würde."Im neuen Untergeschoss wird die Marke Opel auf 170 qm präsentiert, von dort gibt es einen Zugang zu den Schauräumen direkt vom Parkplatz Ost: "So können uns unsere Kunden noch bequemer erreichen", berichtet Josef Schnitzhofer, die Tiefgarage komplettiert den Umbau: "Außerdem haben wir im Zuge der Arbeiten eine Photovoltaikanlage installieren lassen. Nachhaltig war das Bauvorhaben auch deshalb, weil Familie Schnitzhofer darauf geachtet hat, Handwerker aus der Region zu beauftragen: "So fließt viel Wert wieder direkt in den Ort zurück."Zu den Eröffnungs-Testtagen am Freitag, Samstag und Sonntag, 27. bis 29. Jänner, erwarten die Besucher, jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr, die neuesten Automodellen zur Probefahrt, auch der Opel Mokka X und der Ford Edge stehen schon bereit. Überdies können die Traktor-Neuheiten von Deutz-Fahr und Lindner, sowie die leichten, wendigen Bergtraktoren von Antonio Carraro ausprobiert werden: "Für jeden Testfahrer haben wir ein kleines Geschenk vorbereitet", lädt Josef Schnitzhofer ein, "und für das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt."