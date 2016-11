Weihnachtsmarkt in der Alten Saline

Alte Saline , Mauttorpromenade , 5400 Hallein AT

Der Weihnachtsmarkt in der Saline ist an Adventwochenenden (18. - 20. Nov., 25. - 27. Nov., 2. - 4. Dez., 8. - 11. Dez. und 16. - 18. Dez.) geöffnet. Freitag von 13.00 - 19.00 Uhr (Freitag, 9. Dez., 10.00 - 19.00 Uhr) sowie Samstag/Sonntag und am 8. Dez., 10.00 - 19.00 Uhr.