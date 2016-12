Weihnachtsräuchern am Bürgerausee in Kuchl

Heuer veranstaltet der Kuchler Fischereiverein das jährliche Weihnachtsräuchern am Sonntag, 18. Dezember, ab 10.00 Uhr in Kuchl am Bürgerausee.