Kein Jahr zum Ausruhen: Welche Maßnahmen auf der kommunalen Agenda stehen

05.01.2017, 14:29 Uhr

Die Ärmel sind bereits hochgekrämpelt, denn in Tennengaus Gemeinden gibt es auch 2017 einiges zu tun.

Bemühungen in Annaberg-Lungötz

TENNENGAU (ap). Von der Idee über die Planung, Genehmigung bis hin zum Bau brauchen die Vertreter in den Gemeinden oft einen langen Atem. Nichtsdestotrotz erfahren im heurigen Jahr aber tatsächlich einige Projekte ihre Umsetzung.In Annaberg-Lungötz steht die Schaffung von neuem Wohnraum ganz oben auf der Liste. Auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes entstehen 14 Mietkauf- beziehungsweise Eigentumswohnungen. Der Baubeginn ist bereits Ende 2016 erfolgt, die Fertigstellung der ersten Einheiten wird im Sommer 2017 erwartet.Darüber hinaus kommt es mit der vierten Bauetappe zur Schließung des vier Kilometer langen Geh- und Radweges zwischen den beiden Ortsteilen Annaberg und Lungötz. Die Kosten von rund 700.000 Euro werden vom Land Salzburg getragen.Mit 680.000 Euro beziffert wird die Verbauung des Sulzbachgrabens und des Mandlhofgrabens. Die Kosten werden getragen von der Wildbach und Lawinenverbauung, den Interessenten der Genossenschaft und der Gemeinde. Und Ende des Jahres wird der Güterweg Ötzhäusl neu erschlossen.

Wohnqualität im Zentrum

Am Bahnhof und darüber hinaus

Wichtige Projekte für Russbach

"Wohnen im Dorf"

"Ich freue mich sehr, dass nach fast 20-jährigem Bemühen das für das Lammertal so wichtige Projekt eines Wohnhauses für Menschen mit Beeinträchtigung umgesetzt werden kann", so Abtenaus Bgm. Hans Schnitzhofer. Die Gesamtkosten für das Gebäude, das am Standort des jetzigen Gemeindeamtes errichtet wird und auch als Geschäftshaus samt Tiefgarage und Wohnhaus genutzt werden soll, belaufen sich auf 2,5 Millionen Euro. Die Finanzierung des Teiles für das Behindertenwohnheim übernimmt das Land, die Betreuung die Lebenshilfe. Mit diesem Projekt einher geht auch die Übersiedelung des Gemeindeamtes im Februar in das ehemalige Bezirksgericht. Darüber hinaus werden nach einigen Verzögerungen heuer der Gehweg Lindenthal sowie der Ausbau des Lammerwegs im Bereich Zehenthof realisiert.In Bad Vigaun drehen sich die Bemühungen von Bgm. Fritz Holztrattner unter anderem um die Fertigstellung der Umfahrung Langwies sowie um den Park & Ride Parkplatz beim neuen Bahnhof. Investiert werden hier 2017 noch 200.000 Euro."Und auch den ersten Bauabschnitt der Riedlstraße mit Kosten von rund 260.000 Euro werden wir angehen und heuer noch abschließen", berichtet HolztrattnerNeben der Errichtung von Gehsteigen sowie Sanierungsmaßnahmen an Straßen und Brücken wird auch ein Umkehrplatz gebaut, der Bauhof bekommt einen neuen Pritschenwagen und für den Start der schulischen Nachmittagsbetreuung ab Herbst braucht es noch entsprechende Ausstattung. "In der letzten Gemeindevertretersitzung wurde im Übrigen das Budget im ordentlichen Haushalt zu 4,1 Millionen Euro einstimmig beschlossen", fügt Holztrattner hinzu.Auch in der kleinen Gemeinde am Pass Gschütt sind die größten Vorhaben für 2017 klar definiert. "Unter anderem stehen die Auswechselung der Pressmaschine sowie diverse Umbauarbeiten bei der Kläranlage an. Das wird etwa 200.000 Euro kosten. Des weiteren benötigen wir eine Ultrafiltrationsanlage für Wasser beim Hochbehälter, was sich ebenso mit 200.000 Euro zu Buche schlägt", berichtet Bgm. Sepp Grasl. Kleinere Anwendungen und Sanierungsmaßnahmen sollen um rund 35.000 Euro dem Naturschwimmbad und Wasserpark zu Gute kommen. Grasl betont, "dass diese Vorhaben unbedingt erforderlich sind.In Adnet gehen die Arbeiten beim Projekt "Wohnen in Dorf" am Standort der alten Feuerwehr zügig voran. "Aufgrund der guten Wetterbedingungen steht bereits der Rohbau des dritten und vorläufig letzten Wohnhauses", freut sich Bgm. Wolfgang Auer. Auch eine wichtige Etappe zur Vervollständigung des Kanalnetzes in Adnet wird im heurigen Jahr angegangen – und zwar der Abschnitt zwischen dem Halleiner Riedl und der Siedlung beim Ober- und Untermaierhof. Und der Parkplatz neben der Volksschule wird erweitert.