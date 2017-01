Möge der Wahlkampf (leider) beginnen!

27.01.2017, 15:15 Uhr

Kommentar von Theresa Kaserer

"Das Halleiner Image hat in letzter Zeit aufgrund der falschen Entscheidungen der ÖVP gelitten." Das behaupteten Roland Meisl, Vorsitzender der SPÖ Tennengau, und Alexander Stangassinger, Noch-SPÖ-Gemeindevertreter, bald aber Zweiter Vizebürgermeister, in einer Presseaussendung. Und zwar ein paar Stunden nachdem VBgm. Walter Reschreiter verstorben war.Reschreiters einstigem Parteifreund Stangassinger war dessen Ableben keine Zeile wert. Lieber ging Stangassinger gleich auf Konfrontationskurs mit dem Bürgermeister.

ÖVP-Bgm. Gerhard Anzengruber dürfte das aber herzlich "wurscht" sein, er will ohnehin nicht mehr kandidieren. Und ganz ehrlich, das merkte man auch immer mehr, dass das Bürgermeisteramt für ihn nur mehr Pflicht, aber keine Freude ist. Mitte 2018 hört Anzengruber auf.Wer ihm in der ÖVP nachfolgen soll? So richtig fällt einem dazu spontan (noch) kein passender Name ein.