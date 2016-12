Tourismusverband Hallein steht hinter seinem Geschäftsführer

20.12.2016, 08:40 Uhr

„Candidos Arbeit ist immer auf Basis der Vereinbarungen, zum Wohle der ARGE und von Hallein gewesen“, sagt TVB Hallein-Obmann Willi Grundtner.

HALLEIN (tres). Der Tourismusverband Hallein stärkt seinem Geschäftsführer den Rücken und weist die Vorwürfe von Bürgermeister Gerhard Anzengruber zurück. In der Gemeinderatssitzung vom 6. Dezember hatte der Bürgermeister zu den Unstimmigkeiten in der ARGE Stadtmarketing Stellung genommen und dabei den Geschäftsführer des TVB und der ARGE Stadtmarketing, Rainer Candido vorgeworfen, gegen den Gesellschaftervertrag verstoßen zu haben.

Weiterhin Moonlight Shopping & Restival

Rainer Candido sagte, er werde sich gegen die Vorwürfe des Bürgermeisters rechtliche Schritte vorbehalten. Alle inhaltlichen Fragen werden in den dafür vorgesehen Gremien besprochen.TVB-Obmann Willi Grundtner bestätigte, dass sich Rainer Candido immer an den Gesellschaftsvertrag gehalten habe und die Informationsintervalle an den Bürgermeister bzw. die Vertreter der Stadtgemeinde Hallein nach deren Wünschen gestaltet habe: „Seine Arbeit ist immer auf Basis der Vereinbarungen, zum Wohle der ARGE und von Hallein gewesen.“Der Tourismusverband und der Verein „Gemeinsam für Hallein“ wollen auch in Zukunft "zusammenarbeiten und alle laufenden Projekte in gewohnter Qualität weiterführen", sagt Grundtner. Erfolgreiche Projekte wie das Moonlight Shopping, die Ladies Days oder das Restival wird es auch weiterhin geben."Gemeinsam für Hallein"-Vereinsobmann Josef Alfare betont: „Alle offenen Fragen sollen innerhalb der ARGE geklärt und die Auflösung rasch abgewickelt werden. Wir wollen unsere Kraft wieder auf die Fortsetzung der Arbeit für Hallein und die Umsetzung der begonnenen Projekte legen“.