Multivisions-Show 2 1/2 Jahre AFRIKA - "August der Reisewagen in Westafrika"

Sicherlich, solch eine Reise ist weder ein Urlaub, noch ein Spaziergang. Es ist eben eine Reise. Eine Reise, die oft anstrengend, nervenaufreibend, mühsam, abenteuerlich aber auch atemberaubend, berauschend, eindrucksvoll und manchmal auch unbeschreiblich ist.Abseits der Touristenpfade fühlen sich Sabine und Peter am wohlsten, haben intensiven Kontakt zu den Einheimischen, sind auf Tuchfühlung mit der einzigartigen Fauna und Flora.Nach zweiwöchigen Reparaturarbeiten in Namibia bringt August der Reisewagen die beiden nicht nur ins Paradies der Tiere – nach Botswana sondern auch in Länder mit sehr schlechtem Image wie Angola und die Kongos. In Gabun entdecken sie Flachlandgorillas, in Kamerun und Nigeria wartet die Regenzeit und viele schlammige Pisten auf sie.

Sabine und Peter tauchen in die Voodoo-Kultur ein, besuchen einen Fetischeur in Togo, genießen die herrlichen Sandstrände und den Atlantik in Ghana, bevor sie in die Sahelzone weiterfahren. Das Festival au Desert – ein Musikfestival inmitten der Wüste - lassen sie sich nicht entgehen und sehen als krönenden Abschluss der Reise die Gastfreundschaft und Kultur von Marokko.Die Multivisionsshow ist kurzweilig gestaltet und erzählt vom "Alltag" der beiden Weltenbummler in Afrika und dem Leben im August, dem Reisewagen. Sie ist gespickt mit persönlichen Geschichten und Erlebnissen. Durch den Einsatz von Videos, mitreißender afrikanischer Musik und Live-Kommentaren nehmen Sabine und Peter die Zuschauer förmlich mit auf ihre Reise nach Afrika.www.augustderreisewagen.comKartenvorverkauf: Tourismusverband HalleinReservierungen: office@augustderreisewagen.com