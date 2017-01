16.01.2017, 08:05 Uhr

102. Podestplatz für Marcel Hirscher

Annaberg:

Und es sollte wieder nicht für ganz oben reichen. Der 27.jährige Annaberger Marcel Hirscher hat auch im zehnten Anlauf in Wegen den Slalom nicht für sich entscheiden können uns musste sich abermals nur dem Norweger Henrik Kristoffersen geschlagen geben. Es war dies nun schon der 102. Podestplatz für Hirscher und zum sechsten Mal wurde er „nur“ guter Zweiter. In Wengen lag Hirscher nach dem ersten Durchgang noch auf Platz Vier und konnte sich mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang noch auf den zweiten Platz katapultieren. Dritter wurde der Deutsche Felix Neureuther. Kurz sah Hirscher gar wie der Sieger aus, denn Kristoffersen lag bei der letzten Zwischenzeit knapp hinter Hirscher, im Ziel leuchtete es dann dennoch grün auf für den Norweger und er konnte Hirscher um 0,15 Sec. abfangen. Hirscher findet das Duell mit Kristoffersen „Cool“, ehe es diese Woche der gesamte Weltcuptross nach Kitzbühel übersiedelt. Im Gesamtweltcup liegt Hirscher nun schon mit 281 Punkten Vorsprung in Front. Für die Ski-WM in St.Moritz stehen die Sterne für Tennengauer Medaillen nicht so schlecht.

