Aus einer Wette wurde eine gute Sache

02.10.2016, 20:15 Uhr

In den Dienst der guten Sache stellen Frank Liedl (TC Rif), bekannt als „Halleiner Nochtei“ und Michael Datz (TU Hallein) ihre im Sommer getätigten Wetteinsätze zur Fußball Europameisterschaft. Wer diese gewonnen hat, muss man die "Kontrahenten" selbst fragen.Um den Betrag noch zu erhöhen hatten die Beiden Urgesteine die Idee, ein Charity Tennismatch auf der Anlage der TU-Hallein abzuhalten. Mit dem Verkauf von aufwendigst und extra angefertigten Karten möchten Liedl und Datz den Betrag erhöhen, den sie im Anschluß an den Kinderhort San Helios in Hallein spenden werden. Der Hort ist für Kinder da, die es nicht ganz so einfach haben in ihrem Leben. Alle Mitarbeiter des Hortes machen dies ausnahmslos ehrenamtlich und habe ein großes Herz für Kinder.

Es fehlen nur noch wenige Euro um vierstellig zu werden!Das Duell der Giganten findet am 08.10. (Ersatztermin 15.10.) um 14.00 Uhr auf der Anlage der Tennis Union Hallein statt. Für die kulinarische Versorgung stellen sich Margot und Jacky Kamber zur Verfügung, die dies ebenso unentgeltlich machen. Über zahlreiches Erscheinen für den guten Zweck hoffen alle Beteiligten.