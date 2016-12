Bezirksblätter Safety-Camps für Skitourengeher

30.12.2016, 00:00 Uhr

Der Spaß kommt nicht zu kurz: Es werden schöne Touren unternommen, geführt von den erfahrenen Ski- und Bergführern des skitourenwinter.com.

Der erste Termin ist am 21. und 22. Jänner 2017 in Saalfelden-Leogang, der zweite am 28. und 29. Jänner 2017 in St. Martin/Tg. Günstige 155 Euro bezahlen Sie für jeweils zwei Tage (ohne Übernachtung).Falls Sie vor Ort nächtigen möchten gibt es aber kostengünstige Angebote, z. B. hier Mehr Infos und die Anmeldung finden Sie auf www.skitourenwinter.at oder Tel. 0664 143 20 10.