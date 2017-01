Daumen halten für Eva Walkner!

25.01.2017, 15:45 Uhr

Ab 28. Januar messen sich die weltbesten Freerider beim Auftakt der "Swatch Freeride World Tour 2017" (FWT) und mit dabei ist wieder eine Kuchlerin: die amtierende Freeride-Weltmeisterin Eva Walkner.

KUCHL/CHAMONIX (tres). Hochspannung liegt in der Luft: Am 28. Januar 2017 wird es wieder ernst für die Kuchlerin Eva Walkner, Schwester von KTM-Fahrer Matthias Walkner, der in Argentinien gerade die Rallye Dakar auf dem zweiten Gesamtrang beendet hat.Die erfahrenen Athleten, die schon in der vergangenen Saison auf der FWT am Start waren, müssen sich heuer im Brévent-Gebiet in Chamonix-Mont-Blanc mit vielen aufstrebenden Newcomern auseinandersetzen.

Live oder online dabei sein

Ein starkes Fahrerfeld mit 22 Skifahrern, elf Skifahrerinnen, acht Snowboardern und acht Snowboarderinnen werden heuer antreten. Freeride-Fans sind eingeladen, die Runs ihrer Lieblings-Rider im Brévent-Skigebiet live vor Ort zu verfolgen. Im Zentrum von Chamonix-Mont-Blanc wartet außerdem ein Event-Village mit vielfältigen Aktivitäten und Live-Musik.Eva Walkner hat die FWT bereits zweimal gewonnen, zuletzt 2016. Man darf also auch heuer einiges von ihr erwarten.Der FWT-Event in Chamonix wird im Live-Webcast am 28. Januar 2017 ab 9.00 Uhr auf www.freerideworldtour.com übertragen. Mit Hilfe des Rider-Tagging-Systems können Fans die Runs ihrer Lieblings-Rider mitverfolgen.