Es wartet eine harte Woche auf Marcel Hirscher

12.02.2017, 17:38 Uhr

Bei der Ski-WM in St.Morizt ist Marcel Hirscher in der zweiten Woche voll gefordert.

Hallein:Die erste Woche der alpinen Ski-WM in St.Moritz hat aus Tennengauer Sicht noch nicht wirklich das große Highlight gebracht. Anna Veith aus Adnet und Marcel Hirscher aus Annaberg hatten jeweils den Super-G absolviert und konnten damit nicht wirklich zufrieden sein. Veith war auf einem guten Weg eine tolle Zeit ins Ziel zu bringen, schied aber aufgrund eines Fahrfehlers leider aus. Marcel Hirscher kam über Rang 21. nicht hinaus. Veith verzichtete auf einen Start bei der Abfahrt am Sonntag und die zweite Woche in St.Moritz wird die Woche der Techniker und somit eine lange und anstrengende Woche für Marcel Hirscher. Hirscher musste am Wochenende aufgrund einer Erkältung das Bett hüten, ist aber schon wieder fieberfrei und am besten Weg fit zu werden.

Am Montag startet Hirscher ins Projekt „Medaillenjagd“ und startet in der Kombinationswertung. Hirscher wird am Freitag beim RTL und am Sonntag bei Slalom um Medaillen kämpfen. Am Dienstag wird zum Lückenfüllen noch der Teambewerb ausgetragen. Eine harte Woche für den ÖSV Superstar, auf dessen Schulter die ganze Last der ÖSV Hoffnungen bei den Herren lastet. Diesen Druck konnte jedoch Max Franz, mit der Bronzemedaille bei der Abfahrt am Sonntag, etwas abschwächen.