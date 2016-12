Hirschers 41. Weltcupsieg ist im Trockenen

18.12.2016, 19:35 Uhr

Der Annaberger Marcel Hirscher feierte am Sonntag seinen 41. Weltcupsieg in Alta Badia.

Annaberg/Alta BadiaFest in der Hand von Marcel Hirscher bleibt auch dieses Jahr der Hang von Alta Badia. Hirscher feierte am Sonntag in Italien seinen 41. Weltcupsieg und baute seine Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Nach etwas Unsicherheiten am Vortag was das Material Betrifft, hat Hirscher über Nacht wieder etwas getüftelt und am Schuh „geschraubt“ und dabei offensichtlich alles richtig gemacht.

Mit zwei Mal Laufbestzeit hatte die Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance und Hirscher siegte mit 0,70 Sec. Vorsprung auf den Franzosen Mathieu Faivre. Für den Annaberger Marcel Hirscher war dies schon der vierte Sieg in Folge auf der berühmt berüchtigten Gran-Risa-Piste. Hirscher übernahm mit diesem Sieg auch die Führung im RTL-Weltcup, da sein größter Konkurrent in der bisherigen Saison, Alexis Pinturault, Federn lassen musste und ausschied. Platz Drei belegte der italienische Lokalmatador Eisath.Als zweitbester Österreicher schwang der Tiroler Manuel Feller mi Ziel ab, mit 1,91 Sec. Rückstand auf Hirscher. Schade ist es um den Filzmooser Philipp Schörghofer. Im ersten Durchgang war er auf dem Weg zur Halbzeitführung, schied aber durch einen Fahrfehler unglücklicherweise aus.