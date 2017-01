Marcel Hirscher dank Husarenritt von Neun auf die Eins

22.01.2017, 19:21 Uhr

Annaberg/Kitzbühel:Marcel Hirscher aus Annaberg hat die Skiwelt einmal mehr auf den Kopf gestellt und alle Skifans verzaubert. In Kitzbühel hat Hirscher am Sonntag den berühmt berüchtigten Slalom am Ganslernhang für sich entscheiden können und ganz nebenbei wanderten 74.000 Euro für den Sieg auf sein Konto. Hirscher hatte im ersten Lauf, wie so oft in dieser Saison, seine Probleme und lag nur auf Rang neun, knapp eine Sekunde hinter dem überraschend Halbzeitführenden Briten Dave Ryding. Im zweiten Lauf, bei sehr schwierigen und dunklen Lichtverhältnissen, setzte Hirscher einmal mehr alles auf eine Karte und der Deal sollte auch diesmal aufgehen. Mit einer überragenden Laufbestzeit im zweiten Lauf deklassierte Hirscher mit seinem Husarenritt die Konkurrenz und katapultierte sich von Neun auf die Eins. Für Hirscher war dies nach 2013 der zweite Erfolg in Kitzbühel. Im Gesamtweltcup spricht nun auch wieder alles für Marcel Hirscher. Nachdem sein schärfster Konkurrent und heißester Favorit für das Rennen, der Norweger Henrik Kristoffersen schon nach wenigen Fahrsekunden ausgefallen war, hat Hirscher nun einen Vorsprung von 388 Punkten. Somit sollte der sechste „depperte Glasbecher“ eigentlich wieder nach Annaberg wandern. Auf Platz Zwei landete der Brite Dave Ryding und Dritter wurde der Russe Alexander Koroschilow. Der Slalomzirkus wandert nun weiter nach Schladming, wo am Dienstag das berühmte „Nightrace“ stattfinden wird.

Für die Adneterin Anna Veith lief das Speed Comeback am Sonntag nicht so nach Wunsch. Während einer beherzten Fahrt und zeitlich bei den Allerschnellsten, fuhr Veith aufgrund der hohen Geschwindigkeit bei einem Tor vorbei und schied aus.