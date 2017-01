PSV Ladys kamen unter die Räder

23.01.2017, 08:00 Uhr

Rabenschwarzes Wochenende für Salzburger Volleyball Aushängeschilder. Zwei bittere Niederlagen musste man hinnehmen.

Rif:Es war ein herbes Wochenende für Volleyballtrainer Uli Sernow und seine Ladys. Gleich zwei Spiele standen im Grunddurchgang der laufenden Bundesliga am Wochenende am Plan, und leider kam die Sernow-Truppe ordentlich unter die Räder und musste zwei bittere Niederlagen einstecken. Am Samstag war die Mannschaft des SG Prinz Brunnenbau Volleys zu Gast in Rif. Tabellenmäßig klar hinter den Salzburgerinnen gelegen, spielten die Gäste groß auf und hatten das Spiel schnell unter Kontrolle. Letztlich gab es eine 1:3 Satzniederlage der Heimischen. Am Sonntag kamen die Gäste aus Kärnten, ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt, nach Rif. Dieses Spiel war quasi der Spiegel zum Vortag und endete ebenfalls mit einer 1:3 Niederlage. So hat die Mannschaft rund um Trainer Uli Sernow wichtigen Boden in der Tabelle verloren und ebenso konnte man den Anschluss an den so wichtigen vierten Tabellenplatz nicht halten.