Thomas Marchl aus Kuchl ist österreichischer Meister

30.01.2017, 14:27 Uhr

Thomas Marchl vom SC Kuchl holt am Wochenende in Windischgarsten bei der Schüler ÖM im Biathlon Gold und Silber.

Ein hartes Sommertraining

KUCHL (tres). Am Samstag holte er sich im Einzel über 4,8 km und 15 Schuss (fehlerfrei) Silber hinter dem Steirer Urain. Am Sonntag holte Marchl dann beim Sprint über 3,6 km und 10 Schuss (fehlerfrei) den österreichischen Meister in der Schüler 1 Klasse.Der junge Kuchler läuft heuer alle Rennen österreichweit im Langlauf und Biathlon. Bei den Schülern wird mit einem Luftdruckgewehr auf zehn Meter geschossen.Bei der bisherigen Saisonleistung sieht man bei dem Schüler bereits die Früchte seines harten Sommertrainings, welches er heuer nochmals erhöht hat.

>> Sieg beim Langlauf Austriacup in St. Jakob im Rosental>> LL-Sumicupsieger und Grenzlandcup in Saalfelden>> LL-Landescup Sieg in Maria AlmDiese makellose Bilanz stimmt Thomas positiv für die noch austehenden zwölf Rennen in dieser Saison.