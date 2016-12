Viel Grün und ein See

26.12.2016, 00:00 Uhr

Freizeitpark und Seniorenhaus: In Puch wird soviel gebaut wie schon seit Jahren nicht mehr.

500.000 Euro-Investition

PUCH (jw). Direkt hinter der Tribüne des Fußballplatzes entsteht eine großzügige Freizeitanlage mit zwei Wasserflächen in den Größen 2300 m² und 380 m², Liegewiesen, Hecken, Bäume und Sitzgelegenheiten.Mit den Aushubarbeiten wurde schon begonnen, da das Material für die Anlagen rund um das neue Seniorenwohnhaus benötigt wird. Die Gemeinde investiert 500.000 Euro, die Fertigstellung ist im Frühjahr 2018 geplant. In unmittelbarer Nähe entstehen für die Eisschützen zwei Bahnen und ein Vereinshaus, eine große Hundewiese sowie zahlreiche Parkplätze.Das neue Gebäude in unmittelbarer Nähe des alten Hauses wächst rasant in die Höhe. Im Mai 2018 soll die Übergabe erfolgen.

Neues Seniorenwohnhaus

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 13,5 Mio. Euro, fünf Millionen steuert ein heimischer Gönner bei, der nicht genannt werden möchte. Die Gemeinde selbst bringt drei Millionen auf, der Rest kommt aus diversen Förderungen. Es sind 67 Zimmer mit 71 Betten vorgesehen. Davon bekommen Oberalm und Adnet je 10 sowie Krispl 5 Betten.Nach der Fertigstellung des Hauses und der Übersiedelung der Bewohner wird das alte Seniorenwohnheim saniert bzw. umgebaut und soll für betreubares Wohnen verwendet werden.Außerdem wird eine Tagespflege eingerichtet und die Pucher Bücherei soll hierher übersiedeln.