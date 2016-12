AT

Berndorf: Margaretenkirche |

Freitag, 16. Dezember 2016, 18:00





Einladung zum Adventkonzert des Stadtchor Berndorfs am Freitag, 16. Dezember um 18 Uhr in der Margaretenkirche in Berndorf



Mitwirkende sind der Stadtchor Berndorf, CHORISSIMO und Volksschulchöre.