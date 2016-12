Adventkonzert mit Chorgemeinschaft Berndorf-Veitsau(CBV)

AT

, Margaretenpl. 3 , 2560 Berndorf AT

Margaretenkirche , Margaretenpl. 3 , 2560 Berndorf AT

Berndorf: Margaretenkirche |

Die Chorgemeinschaft Berndorf-Veitsau(CBV) lädt zum Adventkonzert in die Margaretenkirche in Berndorf am Samstag, den 10.Dezember 2016 um 19:30 Uhr herzlich ein.