Der Leobersdorfer Christkindlmarkt gilt als einer der beliebtesten vorweihnachtlichen Veranstaltungen in Niederösterreich und beginnt in diesem Jahr an 18.11.2016 und Endet am 18.12.2016Öffnungszeiten: Freitags von 16:00 - 20:00 UhrSamstag von 15:00 - 20:00 Uhr Kulinarik bis 21:00Sonntag von 15:00 - 20:00 UhrFeiertag von 15:00 - 20:00 UhrSchlechtwetter, lassen wir nicht zu. Wir schützen sie mit einer 400 m² Überdachung.Neues und Bewährtes: Achtung wir bekommen ein Riesenrad (ev. erst am 2. Woende), ein Christkindlpostamt, eine neue Kutsche, ein komplett neu gestaltetes Zelt im Gemeindepark, eine neue wunderschöne Beleuchtung für unsere Überdachung am Rathausplatz und vieles mehr!Wir haben dieses Jahr Schaukunsthandwerk im Gemeindepark. Hier kann man mit werken. zuschauen aber natürlich auch wunderschöne selbstgemachte Sachen kaufen.

Natürlich fehlt auch unsere altbewährtes Dampfkarussel und unser Bummelzug nicht.Auch unsere traditionellen Hütten mit den Plüschtieren, den wunderbaren Spieluhren und Schneekuglen unsere Weihnachtshütte und die Lichterhütte im Glanz und Schein werden sich wieder im wunderbaren Ambiente präsentieren.Es gibt auch wieder ein sehr umfangreiches und attraktives Programm. Nähere Info unter www.leobersdorfer-christkindlmarkt.atGanz besonders dürft Ihr Euch in diesem Jahr auf ein wunderbares Christkind freuen.Es ist uns eine Ehre Kinder, Mamas und Papas, Omas und Opas, Onkel und Tanten und alle Menschen die zu uns kommen in Staunen versetzen zu dürfen.