Berndorf: Margaretenkirche |

Dienstag, 6. Dezember 2016, 19:00





"Russische Weihnacht" - Traditionelles Weihnachtskonzert der Zarewitsch Don Kosaken am Dienstag, 6. Dezember 2016 um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Margareta in Berndorf.



Programm

Vater unser

Lobet den Namen des Herrn

Dir singen wir

Ich bete an die Macht der Liebe

Das einsame Glöcklein

Ave Maria



Kartenvorverkauf

Bücher Kral

Pfarre St. Margareta

allen Raiffeisenbanken und Volksbanken

sowie ÖTicket Vorverkaufsstellen