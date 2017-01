Bester Pinot kommt aus Tattendorf

27.01.2017, 10:51 Uhr

Tolle BewertungenSehr gute Weine werden im Guide mit drei Gläsern ausgezeichnet. Diese Wertung konnte der Sankt Laurent Reserve 2012 für sich verbuchen. Mit vier Gläsern werden hervorragende Weine bewertet. Diese vier Gläser erhielt im Guide der Pinot Noir Reserve 2012. Absolute Spitzenweine mit internationaler Klasse werden im Wein Guide mit fünf von fünf möglichen Gläsern prämiert. Der Cabernet Sauvignon 2011 erhielt diese und wurde zu einem der besten Cabernets des Landes ausgezeichnet.

Pinot Noir Reserve 2013 – Platz 1 und österreichweit der einzige Pinot mit fünf von fünf GläsernEbenso erhielt der Pinot Noir 2013 Reserve des Weinguts Heggenbergers diese Höchstwertung. Er ist mit dieser Wertung der einzige Pinot Noir, der die Höchstnote erhalten hat und gilt somit als bester Pinot Noir Österreichs.Von alten Reben und jungen Trieben„Wenn wir lesen, dass unser Pinot ein Aushängeschild für diese Rebsorte ist und Trinkvergnügen auf hohem Niveau bietet, macht uns das natürlich schon stolz auf unsere Arbeit. Vier ausgezeichnete Weine, einer davon sogar als Sortensieger; das beweist, dass unser Spaß an der Arbeit am Wein nicht umsonst ist. Vielmehr zeigt es, dass die Kombination aus eingesessenen Rebstöcken, wie unser Senior-Chef Andreas einer ist und jungen, frischen Trieben, wie Junior-Chef Jakob einer ist, beste Ergebnisse im Glas hervorbringt“, freuen sich Andreas und Jakob Heggenberger über ihren gemeinsamen Erfolg.Aushängeschild für die RebsorteAus der Beschreibung des Wein Guides: „Herrliche Waldbodenaromatik, feuchte Erde. Waldbeeren am Gaumen, besonders elegant und trinkfreudig, feinziselierte Säure, fragiler Körper. Ein Aushängeschild für die Rebsorte, Trinkvergnügen auf hohem Niveau.“Corporate DataIn Tattendorf hat sich die Winzerfamilie Heggenberger dem Wein verschrieben. Unter dem Motto „Spaß am Wien“ empfindet sie Wein als in Flaschen gefüllte Lebensfreude. Die rund 18 Hektar große Anbaufläche wird von Andreas und Jakob Heggenberger bewirtschaftet.