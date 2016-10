Bühnenluft schnuppern für Jugendliche

07.10.2016, 15:30 Uhr

Unter Anleitung von Dozent Herbert Eigner-Kobenz (Schauspieler und Schriftsteller) können junge Menschen Schau spielen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Herbert Eigner-Kobenz freut sich als Schauspieldozent in Berndorf tätig zu sein. Die Schauspielakademie ist für alle Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren. Die TeilnehmerInnen erwarten viele Improvisationen, Teamwork an verschiedensten Theatertexten. Im Mittelpunkt stehen die Freiheit zur kreativen Entfaltung und die Möglichkeit zum Mitgestalten. Am Ende des zweiten Semesters gibt es auch eine Abschlussaufführung.

Anmeldung und Fragen:Kosten: EUR 145,– pro Semester Gratis Schnupperstunde möglich!Ab sofort: Anmeldung für das Herbstsemester 2016/17!Kontakt:Tel: 02742/9005-16841 Martina Rössleroder Herbert Eigner-Kobenz: herbert.eigner@gmx.atTermine:4. 10.18. 10.8. 11.22. 11.13. 12.10. 1.24. 1. Jeweils von 18 Uhr 30 bis 20 Uhr 30.Und 3 x geblockt an Samstagen zu je 4 Stunden. Wird mit den TeilnehmerInnen noch abgesprochen.Treffpunkt: BG BERNDORF, Sportpromenade 19, 2560 BERNDORF