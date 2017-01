Die Freiwillige Feuerwehr St. Veit tagte

11.01.2017, 08:00 Uhr

Am 5. Jänner 2017 wurde die 143. Mitgliederversammlung der FF St. Veit/Tr. im Dorftreff St. Veit abgehalten.

ST. VEIT. Kommandant HBI Josef Marschall konnte 53 Mitglieder, davon sechs Jugendfeuerwehr-Mitglieder, begrüßen. Das Abschnittsfeuerwehrkommando Pottenstein war durch dessen Kommandant und 1. Kommandant-Stellvertreter der FF St. Veit, BR DI Rudolf Hafellner, vertreten. Stellvertretend für alle Ehrendienstgrade der FF St. Veit/Tr. konnten Ehrenkommandant und Ehren-Bezirksfeuerwehrkommandant EOBR Egon Jarosik und Ehrenkommandant und Ehren-Abschnittsfeuerwehrkommandant EBR Johann Bertel begrüßt werden.

Die Rot-Kreuz-Bezirksstelle Berndorf-St. Veit war durch die Bezirksstellenkommandantin RR Michaela Dotzauer und Bezirkskommandant RR Markus Pechhacker vertreten. Seitens der Stadtgemeinde Berndorf folgten Vize-Bgm. Werner Bader, die Stadträte Kurt Adler, Heribert Prokop und Kamerad Hauptlöschmeister Franz Rumpler, sowie die Gemeinderäte Kurt Wölfl und Kamerad HFM Kurt Kolb der Einladung der FF St. Veit.Nach dem Totengedenken und dem Kassenbericht folgten die Berichte des 1. Kommandantenstellvertreters, der Fachchargen und Sachbearbeiter. HBI Marschall skizzierte in seinem Bericht das abgelaufene Jahr 2016 aus seiner Sicht. Er sprach den guten Ausbildungsstand der Feuerwehrmitglieder an, ließ einige Einsätze Revue passieren und hob die hervorragenden Leistungen aller drei Bewerbsgruppen hervor. Besonders erwähnte er den zweiten Platz der Bewerbsgruppe 1 am NÖ Fire-Cup, und dass diese Gruppe die einzige des Bezirkes Baden ist, die sich für den Fire-Cup 2017 qualifiziert hat.Im Anschluss überreichte er den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr die Fertigkeitsabzeichen Technik, bzw. Technik-Spiel. Da sie nunmehr 15 Jahre alt sind, wurden die Jungfeuerwehrmänner Florian Riegler und Florian Ringhofer in den Aktiv-Stand überstellt und die beiden legten die Gelöbnisformel ab. Probefeuerwehrmann Lukas Bauer wurde zum Feuerwehrmann befördert. Nach den Grußworten der Ehrengäste schloss der Kommandant die Sitzung mit Gut Wehr und im Anschluss wurde der Jahresrückblick über das Feuerwehrjahr 2016 im Form eines Films, zusammengestellt von BR Rudolf Hafellner, gezeigt.