Krabbelstube wurde zu Gänseblümchen

01.02.2017, 08:00 Uhr

Die vormalige Krabbelstube in der Pfarrgasse 18 wurde damit zugleich in Kinderhaus Gänseblümchen umbenannt, die gebürtige Oberwaltersdorferin Katharina Graf mit der Leitung betraut. Die 37-jährige zweifache Mutter ist Diplomierte Sozialpädagogin und mit Leib und Seele für „ihre“ Schützlinge da. „Bereits mit 16 Jahren absolvierte ich hier mein Berufspraktikum“, lächelt Katharina Graf, die bereits damals wusste: „Mit Kindern zu arbeiten ist mein Traumberuf“. Zur Seite stehen ihr dabei Marion Postl und Corinna Schenkermayer. Das Kinderhaus Gänseblümchen hat von Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr für Oberwaltersdorfer Knirpse ab dem 1. Lebensjahr bis zum Eintritt in den Kindergarten geöffnet. Die Anmeldung erfolgt vor Ort, Tel. 0699/191 99 164, kinderhaus@oberwaltersdorf.gv.at