20.01.2017, 21:58 Uhr

Leobersdorfer Christbäume abgeholt

LEOBERSDORF. Über 800 Christbäume aus den Leobersdorfer Haushalten hat der Bauhof der Marktgemeinde heuer kostenlos eingesammelt und am Grünschnittplatz deponiert. Tannenbaum, Fichte & Co. werden nun großteils gehäckselt, einige Exemplare werden es aber vielleicht auch heuer wieder in einem Stück in den Tiergarten Schönbrunn schaffen – um dann dort von den Elefanten vernascht zu werden.

Gefällt mir