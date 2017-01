Leobersdorfer Radioshow feiert Jubiläum

01.01.2017, 17:20 Uhr

Die 100. Ausgabe von „Leobersdorf. Das Magazin.“ am 11. Jänner kommt live aus der PASSAGE.

LEOBERSDORF. 100 Stunden Leobersdorf ins Wohnzimmer: Seit Oktober 2014 informiert die Marktgemeinde mit „Leobersdorf. Das Magazin.“ wöchentlich im Hörfunk bei Radio SOL auf UKW 95,5 und 105,1. Zum 100. Sendungsjubiläum packen die Radiomacher aus dem Rathaus nun am Mittwoch, 11.1. Mikrofon, Kopfhörer und Mischpult zusammen und bauen das Sendestudio im Leobersdorfer Einkaufszentrum PASSAGE auf. Leobersdorfs Vizebürgermeister und Radiostimme Harald Sorger: „Wir senden zwei Stunden lang live - von 17 bis 19 Uhr! Jeder kann vorbeikommen und uns über die Schulter schauen - Radio zum Anfassen und Leobersdorf zum Hinhören!“ Das Radioteam im Rathaus ist bereits fleißig am Vorbereiten der Jubiläumssendung, so Sorger: „Zusammen mit unseren Redakteuren Daniel Szinovatz und Margit Pisarik wühlen wir uns derzeit gerade durch alle bisherigen Beiträge und wollen mit einem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Best-Of zurückblicken auf 100 Stunden Leobersdorf im Radio.“ Dazu soll es auch Liveinterviews vorort mit Gästen und einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben. Die PASSAGE-Geschäfte feiern an diesem Abend übrigens mit – und halten neben dem Winterabverkauf auch Sekt und Snack für shoppingbegeisterte Radiofreunde bereit. Internettipp: www.leobersdorf.at/radiomagazin