Oberwaltersdorf aktiv gestalten

10.02.2017, 21:55 Uhr

Ortsentwicklung passiert dabei nicht an einem Tag, sondern bedarf detaillierten Planungsmaßnahmen, die nun Gebiet für Gebiet in Angriff genommen und in sogenannten Teilbebauungsplänen fixiert werden. „Dazu wurde das Gemeindegebiet in Zonen eingeteilt, für deren künftige Bebauung nun die entsprechenden Rahmenbedingungen festgehalten werden“, ist auch Bürgermeisterin Natascha Matousek überzeugt von der Notwenigkeit dieses Schritts. „Schließlich ist die eigene Wohnqualität, ja sogar der Wert des Eigenheims, mitunter davon abhängig was am Nachbargrundstück passiert“, unterstreicht die Ortschefin. Bauvorhaben sollen daher in Zukunft unter Beachtung von sinnvollen, ortstypischen Grundstückskonfigurationen ins Ortsbild passen und sich hinsichtlich ihrer Anordnung, Höhe und ihres Volumens harmonisch in das Erscheinungsbild der jeweiligen Siedlungscharakteristik einfügen, wozu auch eine (teilweise) Beschränkung der maximalen Wohneinheiten pro Grundstück festgeschrieben wird.Die ersten beiden Siedlungsgebiete, für die nun ein Bauungsplan erarbeitet wird, sind die Schlossseen und der Bereich ab der Bründlgasse bis zum Ortsende in Richtung Tattendorf. „Um die Zielvorgaben für diese beiden Gebiete nun erarbeiten zu können und zugleich sicherzustellen, dass zeitgleich keine Bauvorhaben realisiert werden, die diesen zuwiderlaufen, wurde für die beiden Siedlungsgebiete nun eine Bausperre verhängt“, erklärt der Ausschussvorsitzende. Was heißt Bausperre? „Dies bedeutet nicht, dass überhaupt nicht gebaut werden darf, sondern die Bewilligung einem Kriterienkatalog entsprechen muss zu dem z.B. eine 30%ige Bebauungsdichte und die Bauklasse I,II zählt. Für neu geschaffene Grundstücke gilt eine minimale Grundstücksfläche“, führt GGR Ing. Izso aus. „Unser erklärtes Ziel ist es, Oberwaltersdorf aktiv zu gestalten, wovon letztlich alle unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger profitieren“, ist sich die Gemeindeführung einig.