Pensionist aus Wohnung gerettet

11.01.2017, 12:03 Uhr

Gerade noch rechtzeitig wurde der alleine lebende Mann aus einer Notlage in seiner Wohnung befreit.

POTTENSTEIN. Am Montag, den 9. Jänner 2017 um 13:46 Uhr, wurde die Feuerwehr Pottenstein von der Bezirksalarmzentrale Baden zu einer "Türöffnung, Alarmstufe (T1), Wohnhausanlage am Auweg" alarmiert.Die Zustellerin von "Essen auf Rädern" alarmierte besorgt die Rettungskräfte, nachdem der betagte Witwer nicht, wie gewohnt, die Wohnungstüre öffnete. Auch die Nachbarn hatten den alleine lebenden Mann schon einige Tage nicht mehr im Stiegenhaus angetroffen.

Als wir wenig später die Einsatzadresse in der Raimundsiedlung erreichten, waren Beamte der Polizei bereits vor Ort. Auf deren Anweisung verschafften wir uns, durch gewaltsames Öffnen der versperrten Eingangstüre, den Zugang zur Wohnung des Pensionisten.Dieser lag, vermutlich durch einen Schwächeanfall, schon einige Tage regungslos aber ansprechbar am Boden in seinem Zimmer. Die inzwischen ebenfalls eingetroffenen Sanitäter des Roten Kreuzes versorgten den Mann und verbrachten ihn zur weiteren medizinischen Behandlung ins nächste Krankenhaus.Wir verschlossen die aufgebrochene Türe provisorisch und verständigten eine Fachfirma zur Reperatur des kaputten Türschlosses.Anschließend rückten wir mit der "PUMPE" und 4 Mann Besatzung zurück ins Gerätehaus ein, um die Einsatzbereitschaft wieder herzustellen.