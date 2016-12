Regionale Lebensmittel für UNSER Triestingtal

04.12.2016, 09:01 Uhr

Zum Eingang erklärte Balber, dass es in der heutigen Zeit nach zahlreichen Lebensmittelskandalen immer wichtiger wird die regionale Landwirtschaft zu fördern und Konsumenten und Produzenten zusammenzubringen. Im Triestingtal gibt es so viele regionale Spezialitäten, die oft beim Konsumenten gar nicht bekannt sind. Vom Wildfleisch aus den Wäldern des oberen Tales bis zur Teichwirtschaft im Gut Dornau, vom klassischen Most bis zu den Weingärten an den Hängen des Lindenbergs. Milchwirtschaft und Fleisch direkt vom Bauern. Selbstgemachtes Bauerngselchtes und Käsebällchen aus dem Tal. Als Bauernvertreter ist es mir wichtig, dass der Wert des Produktes und auch der Ursprung von jedem Konsumenten klar nachvollzogen werden können. Das stärkt den Zusammenhalt zwischen Landwirtschaft und Konsument. Ein Konzept dazu wurde bereits 2014 von Mag. Zöhling in die Leader-Region eingebracht. Bis heute fehlte jedoch ein Träger der die Umsetzung des Konzeptes in die Hand nimmt. Auf einer Veranstaltung ist man beisammengestanden und hat beschlossen, dass man dieses Konzept umsetzen will.

Mit Balber als Vertreter der Bauernschaft, Ribarski als Vertreter der Wirtschaft und Zöhling als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertreter haben sich nun drei Persönlichkeiten gefunden, die eine Umsetzung möglich machen können.Dazu Zöhling: Jeder von uns drei bringt seine Kompetenzen und Netzwerke ein, die für die Umsetzung solch eines Konzeptes einfach unabdingbar sind. Die Grundidee besteht darin einen mobilen Laden zu entwickeln, durch welchen sämtliche Lebensmittel des täglichen Bedarfs aus der Region für die Region vertrieben werden können. Im Triestingtal gibt es so viele Lebensmittel die aber einzeln von den jeweiligen Bauern angeboten werden. Um als Konsument zu einem vollen Einkaufskorb zu kommen , müsste man auf Grund der sehr unterschiedlichen Verkaufszeiten und der Distanzen zwiscen den einzelnen Höfen eine echte Ralley durchs Triestingtal zurücklegen. Wir wollen das ändern und diesen Laden mit einer App kombinieren, die dem Konsumenten eine Vorbestellung ermöglicht, den aktuellen Standplatz des Ladens anzeigt und sogar über den derzeitigen aktuellen Warenbestand der jeweiligen Produkte Auskunft geben soll. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen somit die Möglichkeit bekommen, sie mit regionalen Produkten des täglichen Bedarfs auf einfache Art und Weise zu versorgen.Aus Sicht der Wirtschaft ist soll dieser Laden auch einen Impuls für den Triestingtaler Wirtschaftsstandort geben, betont Ribarski. Es ist auch geplant, dass der Laden von einem Triestintaler Fahrzeugbauer konstruiert und gebaut werden soll. Auch die App wird im Triestingtall entwickelt und programmiert. Die umfangreichen Werbemaßnahmen sollen ebenfalls im Triestintal konziepiert und auch produziert werden. Als Miterfinder der Marke „Der Triestintaler“ ist es Ribarski auch wichtig von Anfang an dabei zu sein, da das bisherige Know How und auch die bereits vorhandenen Produkte vom Triestingtaler Bier, dem Triestingtaler Wein bis zur Triestingtaler Wurst eingebracht werden können.Nachdem schon zahlreiche Gespräche geführt wurden soll nun in Kürze ein Verein gegründet werden, der als Träger fungieren wird. Als Vereinsobmann ist Labg Balber vorgesehen, der gemeinsam mit Ribarksi und Zöhling eine Umsetzung vorantreiben wird.Gemeinsam will man die landwirtschaftlichen Produkte direkt an die Konsumenten bringen, die schon vorhandene breite Produktpalette zusammenführen und durch neue Absatzwege eine hochqualitative landwirtschaftliche Produktion im Triestingtal steigern. Der fertige mobile Laden soll an einen geschickten, an landwirtschaftlichen Produkten interessierten und motivierten Verkäufer oder Verkäuferin vermietet werden. Sowohl landwirtschaftliche Produzenten und Interessenten die den Wagen mieten wollen können sich direkt an den designierten Vereinsobmann LAbg. Balber unter 0676 847022100 melden. Im Idealfall kann bereits in einem Jahr mit dem Verkauf begonnen werden. Der Mieter wird in einem Hearing durch den Vereinsvorstand ausgewählt werden.