Satellit startet mit Berndorfer Technik

01.02.2017, 08:00 Uhr

Hispasat H36W-1, wie die offizielle Bezeichnung des ersten geostationären Kommunikationssatelliten des Bremer Weltraumtechnikunternehmens OHB System AG lautet, ist auf der kompakten, neuen Satellitenplattform SmallGeo aufgebaut. Diese vom Raumfahrtsystemhaus OHB System AG im Rahmen des ESA Telekommunikationsprogramms entwickelte geostationäre Satellitenplattform wurde nun im Rahmen eines PPP-Projektes zwischen ESA, OHB System AG und dem spanischen Satellitenbetreiber HISPASAT für den Bau des Kommunikations-Satelliten Hispasat H36W-1 eingesetzt. Der Satellit ist für eine 15-jährige Einsatzdauer ausgelegt und soll die iberische Halbinsel, die Kanarischen Inseln und Südamerika mit Multimediadiensten versorgen.Als Schutz gegen die extremen Temperaturen im Weltall lieferte RUAG Space Austria die gesamte Satelliten-Thermalisolation. Sie besteht zum einen aus mehrlagigen, metallbedampften Isolationsmatten die sich flexibel an die komplexen Oberflächenstrukturen des Satelliten anschmiegen. Zum anderen wird sie durch OSR-Paneele ergänzt (Optical Solar Reflectors). Die mit Hilfe einer semi-automatischen Montagevorrichtung auf Paneelen präzise platzierten und verklebten hauchdünnen Spiegelelemente erlauben eine effiziente Abstrahlung der durch die Elektronik des Satelliten entstehenden Abwärme, wodurch sein Inneres auf einem konstanten Temperaturniveau gehalten werden kann. Die Montage der OSR Elemente auf den Paneelen ebenso wie die Herstellung der Isolationsmatten erfolgt im niederösterreichischen RUAG Werk in Berndorf.Weiters entwickelte und lieferte RUAG Space Austria wichtige Elektronikmodule sowohl für den Zentralcomputer als auch für die Nutzlast-Management-Elektronik des Satelliten. Der Zentralcomputer des Satelliten dient der Kontrolle und Steuerung der Satellitenplattform und wurde unter der Leitung der schwedischen RUAG Space entwickelt und gebaut. RUAG Space Austria lieferte dafür die Schnittstellen-Einheit mit deren Hilfe Daten von den einzelnen Sensoren gesammelt und ausgewertet werden können. Die Ergebnisse werden zum Zentralprozessor geleitet, von dem sie entweder zum Boden gesendet werden oder entsprechende Steuersignale am Satelliten auslösen.Für den Nutzlast-Management-Computer entwickelte und lieferte das Wiener Weltraumtechnikunternehmen im Auftrag von OHB Italia mit Sitz in Mailand einerseits das Steuermodul mit dessen Hilfe die einzelnen Instrumente an Bord des Satelliten ein- und ausgeschaltet werden können sowie andererseits die Stromversorgungseinheit für den Nutzlast-Management-Computer. RUAG Space Schweiz lieferte für Hispasat die Paneele für die Satellitenstruktur, den Ausrichte-Mechanismus für die Solarpaneele mit sogenannten Schleifringen für die elektrische Verbindung zum Satelliten und Verstellmechanismen zur Antennenausrichtung.