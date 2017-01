Trumau trifft Bundeskanzler

21.01.2017, 00:15 Uhr

Höhepunkt des Empfangs war die Rede des Bundeskanzlers Mag. Christian Kern, der mit großem Jubel und Standing Ovations von den Anwesenden im bis zum letzten Platz gefüllten Saal begrüßt wurde. Kern in seinem eindrucksvollen Referat: „Der Sozialdemokratie ist es immer darum gegangen, die Gesellschaft zu verändern und besser und gerechter zu machen. Immer wenn wir als Sozialdemokraten diese Herausforderung angenommen haben, waren wir eine starke Bewegung. Ich will ein Stück des Weges mit euch gehen und versuchen, gemeinsam mit euch den sozialdemokratischen Führungsanspruch durchzusetzen. Deshalb, da ich davon überzeugt bin, dass unser Land das braucht. Wir müssen uns vielen Herausforderungen stellen, und das sind welche, die nach sozialdemokratischen Antworten schreien.“Artmann zog nach diesem ersten persönlichen Treffen mit Kern Bilanz: „Christian Kern ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Er ist der richtige Mann an der Spitze der Bundesregierung. Er ist gut für Österreich, gut für die Menschen in Österreich und gut für unsere sozialdemokratische Bewegung. Ich kann mir keinen besseren Kanzler für Österreich vorstellen. Mit Christian Kern haben wir die ideale Persönlichkeit für diese herausfordernde Aufgabe gefunden.“