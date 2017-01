Vandalen wüteten in Ebreichsdorf

01.01.2017, 18:51 Uhr

Auf Anfrage der Bezirksblätter zeigte sich Stadtchef Kocevar verärgert und bestürzt: "Wir haben leider vermehrt mit Vandalismus in der Stadt zu tun. Sowohl beim Neubau der Feuerwehr Weigelsdorf - wo immer wieder auf der Baustelle Werkzeuge und Absperrungen zerstört werden - als auch bei der Adventbeleuchtung, wo mehrere Kabel durchgeschnitten und Lampen ruiniert wurden. Oder aber auch bei über 50 zerkratzen Pkws. Wir haben vor Weihnachten bereits einen privaten Sicherheitsdienst engagiert und beim Innenministerium im Gemeinderat eine Resolution verabschiedet, in der wir die Aufstockung unseres Polizeipostens fordern und um Auskunft ersuchen, wo und unter welchen Umständen wir auf öffentlichen Flächen Videoüberwachung möglich machen können." Eines will der Bürgermeister jedoch noch anmerken: "Ich bin grundsätzlich gegen den Einsatz privater Sicherheitsdienste und Videoüberwachung, aber leider ist es ohne - zumindest zeitweise - in Ebreichsdorf nicht mehr machbar. Ich weiß nicht, was in solchen Irren vorgeht und was sie davon haben, wenn sie einfach ohne Grund fremdes Eigentum zerstören."