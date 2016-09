Vocal Total Trumau gewinnt Euro-Quiz

29.09.2016, 23:13 Uhr

Als Ehrengäste stellen sich der Leiter von EuropeDirect NÖ Dr. Wolfgang Traußnig und der Trumauer Bürgermeister Andreas Kollross ein. Die Jury war mit Kollross, Traußnig und dem Ehrenmitglied des EFTs Erich Frauenhofer prominent besetzt. Gekonnt moderierte Quizmaster Gemeinderat Manfred Herar das Quiz. Ihm zur Seite stand erstmals als Assistentin Gemeinderätin Andrea Michi Baier. Iris Marlovits von der Wirtschaftskammer Österreich war mit dem Europaschirm vertreten. Sie beantwortete Interessierten ihre Fragen rund um das Thema Europa und brachte jede Menge Infomaterial für Groß und Klein mit.Bis zur Pause lag das Team des Siedlervereins Trumau mit der Höchstpunktezahl in Führung. In der abschließenden Gamblerunde konnte der Chor Vocal Total Trumau das Match noch drehen und gewann das Euro-Quiz 2016 und damit 300 Euro in bar, gespendet vom Trumauer Bürgermeister. Zu einem spannenden Stechen kam es um die Plätze zwei und drei zwischen dem Team aus Hainburg am Main und dem Pfadfinderteam, das letztendlich die Hainburger für sich entschieden. Alle Teams wurden bei der Siegerehrung von Kollross, Traußnig und Artmann ausgezeichnet.Der Europäische Freundeskreis Trumau (EFT) wurde 1992 gegründet. Der EFT hat sich die Aufgabe gestellt, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Völkern zu fördern, zu vertiefen und den europäischen Gedanken in die Tat umzusetzen. Derzeit hat der EFT rund 100 Mitglieder und 15 aktive Vorstandsmitglieder. Geleitet wird der Verein von Europagemeinderat Markus Artmann.