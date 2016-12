Enzesfeld-Lindabrunn - ÖVP ist umgefallen

16.12.2016, 18:58 Uhr

Die ÖVP ist umgefallen! Gegen die getroffene Vereinbarung besetzte die ÖVP nach und verhindert so Neuwahlen!Die bisher positive Zusammenarbeit zwischen ÖVP und SPÖ im Gemeinderat endet leider mit der Entsorgung des Obmannes und aller GemeinderätInnen.Dass die neue ÖVP jetzt versucht eine politische Auseinandersetzung innerhalb der bisher gemeinsam agierenden Opposition zu provozieren, ist schade und aus unserer Sicht völlig entbehrlich!

GEMEINSAM wurden 680 Unterschriften gesammelt - eine Volksbefragung blockiert jetzt Bürgermeister Schneider mit seinem Rechtsanwalt.GEMEINSAM haben wir darum den Weg zu Neuwahlen eingeschlagen.Danke und Anerkennung an Herbert WÖHRER, Dagmar MAURER, Christian NEMETZ und Elke NOVAK für die mutige Zusammenarbeit.SPÖ Enzesfeld-Lindabrunn ist auch weiterhin der verlässliche Partner der Bevölkerung.Weil die Neuwahlen durch den ÖVP-Umfaller verhindert wurden, müssen auch wir unsere Mandate wieder besetzen - denn Aufgeben ist für uns keine Option.Karin SCHEELE, Franz MEIXNER, Karin WIDERMANN, Alex SCHMID, Silvia PIRKER und Gerhard BECK werden auch weiterhin für die Eigenständigkeit von Enzesfeld-Lindabrunn eintreten.Die SPÖ wird so auch weiterhin ein verlässlicher Partner der Bevölkerungen sein, weiter eine ehrliche Oppositionspolitik machen und für das Recht der Bevölkerung auf Mitsprache in einer Volksbefragung kämpfen.Im Jänner 2017 werden wir zu einem Bürgerdialog einladen, wo wir alle Fragen aus der Bevölkerung gerne persönlich beantworten.Ihre SPÖ Enzesfeld-Lindabrunn Gemeinderätinnen und Gemeinderäte