Erste SPÖ-Mitgliederbefragung auf Ortsebene

11.01.2017, 08:00 Uhr

Im Jänner werden alle Mitglieder der SPÖ Trumau von der Parteiführung persönlich besucht werden.

TRUMAU (les). „Die SPÖ Trumau soll eine ‚Zuhörpartei’ sein. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern wollen wir unsere Bewegung gestalten. Nur im aktiven Dialog können die richtigen Antworten auf Fragen zur Partei und zur erfolgreichen Weiterentwicklung von Trumau gefunden wurden“, erklärt der seit vorigem November amtierende Trumauer Ortsparteivorsitzende Europagemeinderat Markus Artmann.Um dieses Anliegen umzusetzen wird Artmann im Jänner zusammen mit seinen StellvertreterInnen GGR Mag. Kerstin Bieringer und GR David Majcen alle Mitglieder der SPÖ Trumau persönlich besuchen. Mit im Gepäck haben sie bei diesen Visiten den ersten Mitglieder-Fragebogen der SPÖ Trumau. Sieben konkrete Fragen werden darauf gestellt. Von der Gemeinderatsarbeit über Zukunftsthemen für die Gemeinde Trumau und die Ortspartei bis hin zu Optimierungs- und Verbesserungspotential umfasst die Mitgliederbefragung ein breites Themenspektrum. Artmann zur Befragung: „Zum einen ist mir der persönliche Kontakt zu unseren Mitgliedern ein zentrales Anliegen. Zum anderen wollen wir diese Besuche auch nutzen, um zu erfahren, was die Menschen wirklich bewegt. Wir wollen mit ihnen die SPÖ und die Gemeinde Trumau positiv weiterentwickeln und in die Zukunft führen. In unserer Bewegung zählt die Meinung jedes Mitglieds. Ich denke, dass wir hier eine Vorreiterrolle übernehmen, da ich persönlich keine andere Parteiorganisation im Bezirk kenne, die eine solch umfassende Befragung auf Ortsebene schon einmal durchgeführt hat.“

Parteichef Artmann will mit dieser Aktion auch zum Mittun anregen: „Wir sind nicht nur eine ‚Zuhörpartei’. Wir wollen auch eine ‚Mitmachpartei’ sein. Deshalb werden wir bei der Mitgliederbefragung auch erheben, wer sich aller vorstellen kann, zukünftig aktiv mitzuarbeiten. Ob als langfristiges Teammitglied oder auch punktuell zu bestimmten Themen; wer mitmachen und mitarbeiten will ist bei uns herzlich willkommen.“