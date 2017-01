Helmut Gremmel siegt bei Silvesterlauf

01.01.2017, 18:39 Uhr

In Hirtenberg gab es mit dem Knirpselauf über 265m eine Neuerung. Dieser wurde von den ULC Hirtenberg Kids dominiert. Anna Lena Gern und Felix Leitenberger hießen die Sieger.

Im Staffelbewerb über 3x1 Runde packte auch Organisator Joe Wöhrer seine Laufschuhe aus und führte das Team „ULC Hirtenberg“ auf Rang drei. Der Sieg ging an die „Jungen Wilden“ aus Pottenstein. Den Schülerlauf über 1.360m gewann Jannik Lechner von der UNION Pottenstein. Schnellstes Mädchen war Jana Hofer vom ULC Hirtenberg. Punkt 12 Uhr nahmen die Teilnehmer des Hauptlaufes die 6 Runden (7.000min) in Angriff. Vom Start weg drückte Helmut Gremmel auf´s Tempo und konnte sich frühzeitig von seinen Gegnern absetzen. Er gewann in guten 23:03,5 Minuten. Mit einem Respektabstand folgte mit 24:02,2 Minuten Markus Lang vom HSV Pinkafeld. Spannend wurde es um den dritten Platz zwischen den ULC Hirtenberg Läufern Christopher Kössler und Noor Ahmed Zoori, wobei Christopher im Ziel das bessere Ende für sich hatte.Vorjahressiegerin Romana Oelgarte musste leider krankheitsbedingt absagen, so war der Weg frei für Dagmar Stangl. Mit 28:39,4 Minuten verwies sie Sandra Kopetzky mit 30:26,7 Minuten auf den zweiten Platz. Die Siegerehrungen führte GGR Karl Brandtner durch. Heiße Würstel, Wurst- und Käsesemmeln, sowie warme und kalte Getränke standen für Läufer(innen) und Zuschauer bereit. Traditionell wurde beim Sektstand der ÖVP Hirtenberg wieder das eine oder andere Glas Sekt getrunken. Der Reinerlös von 210 Euro kam wieder der Jugend des ULC Hirtenberg zu Gute. Mit Kaffee und Mehlspeisen wurden die Zuschauer und Läufer im Kulturhaus in Hirtenberg verwöhnt. Organisator Joe Wöhrer: „Wieder perfektes Laufwetter und ob der vielen Silvesterläufe auch ein gutes Starterfeld. Der ULC Hirtenberg wünscht allen Laufbegeisterten ein erfolgreiches Jahr 2017“