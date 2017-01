Viel Edelmetall für die Blumauer

25.01.2017, 12:39 Uhr

Somit gingen insgesamt 3 x Gold und 2 x Silber in der Einzelwertung sowie 1 x Gold und 1 x Bronze in der Mannschaftswertung nach Blumau. Nahezu die Hälfte der 14 Teilnehmer stellte der SSV Blumau.Ein ähnliches Bild brachten die Ergebnisse bei der Standardpistole. Von den 16 Teilnehmern stellte der SSV Blumau sechs Schützen, wobei krankheitsbedingt einige Blumauer nicht antreten konnten. Die Ergebnisse fielen zur Freude des Oberschützenmeisters Erwin Herzog dennoch zu seiner Zufriedenheit aus. Mario Gosch gewann bei den Jungschützen Gold, Christa Strasser holte bei den Frauen Gold, bei den Männern eroberten Erwin Herzog Silber und Thomas Lampl Bronze. Eine weitere Silbermedaille brachte Mag. Kurt Wolf in der Klasse Senioren 1 nachBlumau, Bronze ging an Ronald Stundner.Die Mannschaftswertung dominierten ebenfalls mit 48 Ringen Vorsprung die Schützen des SSV Blumau mit Herzog, Lampl und Wolf vor HSV Götzendorf und USV Kirchberg. Insgesamt eroberten somit die Schützen des SSV Blumau 2 x Gold, 2 x Silber und 2 x Bronze in der Einzelwertung und 1 x Gold in der Mannschaftswertung.Ähnliche Ergebnisse wurden auch bei den beiden Bezirkscups erzielt. Diese dominierten ebenfalls die Schützen des SSV Blumau.