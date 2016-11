Adventkonzert - "Es weihnachtet in der Lössiade"!

Irmie Vesselsky, eine begnadete Singer-Songwriterin aus dem schönen Schiltern nahe Langenlois und Kabarettist und Mundartdichter Herbert Lohner aus Absdorf präsentieren, passend zur Adventszeit in der Lössiade in der Absberger Kellergasse eine stimmungsvolle Mischung aus romantischen Songs, Gedichten und Texten zum Nachdenken.Mehr über Irmie Vesselsky:

Mehr über Herbert Lohner:Genießen Sie:Einen stimmungsvollen Rückblick auf das letzte AdvenkonzertWann: Sa. 17. Dezember 2016Wo: in der Lössiade, in der Absberger KellergasseEinlass und Kartenverkauf : ab 19.00 UhrBeginn: 20.00 UhrEintritt: € 12,- pro Person, freie Sitzplatzwahl!Im temperierten Veranstaltungskeller sorgen gepolsterte Stühle und eine kuschelige Decke für Ihr Wohlbefinden!Zusätzlich gibt es in beiden gut geheizten Presshäusern ein Buffet-Angebot, mit Glühwein, Gulaschsuppe, Brötchen, Kuchen, Kaffee, Tee, Limonaden und Weinen!Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gute Anreise!Kartenreservierung bei Martin Schmit unter:Tel. 0650 8707309Oder per Mailreservierung: