Diebstein oder Malefikantenstein in Gösing am Wagram

27.12.2016, 13:45 Uhr

Urkundlich erstmals erwähnt am 2. April 1582 ist er wahrscheinlich schon älter.Von der Gemeinde Fels am Wagram wurde im Jahre 1999 am Diebstein eine Gedenktafel mit folgender Inschrift angebracht:Diebstein auch Malefikantenstein.Dieser Stein wurde bereits am 2. April 1582 erstmals urkundlich erwähnt. Hier wurden die Malefizpersonen = Übeltäter, die Mord, Raub, Brandlegung, Notzucht begangen hatten vom Dorfgericht an das Landgericht übergeben. Nächste urkundliche Erwähnung, die Felser Grenzbeschreibung vom 27. August 1787."Ein Stein bei welchem die Gösinger die Malefikanten übergeben." (Zitat aus der Urkunde)