"The Roaring Sixties" 36.SPÖ Ball

Die Wilden Sechziger Jahre für eine Ballnacht

Der nächste SPÖ Ball steht unter dem Motto „The Roaring Sixties“. Das 60er-Thema soll das Gefühl der Freiheit und Aufbruchsstimmung der damaligen Zeit wieder aufleben lassen.

MUCKENDORF / ZEISELMAUER. Viele von uns erinnern sich noch an ihren ersten Kuss, wahrscheinlich zu einem Schmachtfetzen von Elvis Presley“, grinst Gemeinderätin Regina Blondiau-Köllner aus Zeiselmauer-Wolfpassing, die die 60er als Jugendliche erlebt hat. „Wir wollen dem klassischen SPÖ-Ball ein neues Image geben und jedes Jahr ein spezielles Motto wählen – so wie diesmal die wilden Sechziger.“

„Viele Vereine und Organisationen in den beiden Gemeinden haben in den letzten Jahren aufgehört Tanz-Bälle abzuhalten. Unter den Wenigen hat noch die SPÖ weiterhin eine solche Großveranstaltung organisiert“, so Gemeinderat Harald Madl aus Muckendorf-Wipfing. Gemeinsam mit Regina Blondiau-Köllner will er dem klassischen Ball einen neuen Anstrich verpassen und so auch neue Besuchergruppen ansprechen.„Die Zeit der Sechziger wird sich in der Saaldekoration widerspiegeln und hoffentlich auch im Outfit der Gäste. Wer möchte kann sich vom klassischen Ballkleid und schwarzen Anzug verabschieden und passende Garderobe wählen – je bunter, schriller und ausgefallener umso besser, dann wäre unser Konzept voll aufgegangen“, sagt Madl.Beatles, Kennedy und MondlandungDas „Late Night Trio“ wird unter anderem mit „Time Warp“ für die musikalische Zeitreise in die 60er sorgen. Eröffnung und Mitternachtseinlage werden von der „SINGERPUR Starparade“ gestaltet – eine besondere Überraschung die man sich laut den Organisatoren nicht entgehen lassen sollte.Wann & WoSamstag, den 21. Jänner 2017 um 20:30 Uhr (Einlass ab 19:30 Uhr) startet in der Römerhalle Zeiselmauer die Reise in die wilden Sechziger. „Dabei sein zahlt sich aus, versprochen“, so Harald Madl.Kontakt für Informationen, Karten oder Tischreservierungen bitte an Harald Madl, harald.madl@gmail.com oder 0680.3021129.