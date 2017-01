Große Schnupperwoche in Fels und Kirchberg am Wagram

Von 30. Jänner bis 2. Februar können Interessierte das Angebot des USC Mama Fitness ohne Verpflichtungen kennen lernen.

Schnuppern. Fit werden. Fit bleiben.

Im Rahmen einer Schnuppermitgliedschaft um nur € 10 (gültig für einen Kalendertag). Am Programm stehen Zumba für Kinder und Erwachsene (und speziell Senioren: Zumba Gold ohne Sprünge und Drehungen), Pilates und Geräteturnen bzw. Motopädagogik.

Gemeinsam macht es mehr Spaß!

Noch ein Zuckerl: Jede/r Teilnehmer/in kann noch eine weitere Person - die bisher an unserem Übungsbetrieb noch nicht mitgemacht hat - ohne Aufpreis zum Schnuppern mitnehmen!Alle Kinder, die an unserer Schnupperwoche teilnehmen, erhalten außerdem eine kleine Überraschung von der Volksbank Fels am Wagram.Eine aktuelle Kursübersicht findest du unten bzw. unter www.mama-fitness.at 17:30 Zumba Kids (Kindergarten Kirchberg am Wagram)18:30 Pilates (Kindergarten Kirchberg am Wagram)19:30 Zumba Fitness (Kindergarten Kirchberg am Wagram)10:00 Rückbildungsgymnastik (Institut für Bewegung und Burnout-Prävention Fels am Wagram)15:30 Motopädagogik / Großgeräte ab 5 Jahren (Wagramhalle Kirchberg am Wagram)16:20 Motopädagogik / Großgeräte bis 4 Jahre (NMS Fels am Wagram)18:30 Zumba Gold (NMS Fels am Wagram)09:00 Bauch-Bein-Po (Institut für Bewegung und Burnout-Prävention Fels am Wagram)Der USC Mama Fitness hat den letzten Jahren mit Kooperationspartnern bereitszahlreiche Kurse im Bezirk Tulln, Krems und Wien ausgerichtet. Es ist ein besonderes Anliegen, zusätzlich zu starken Trendsportarten wie Fußball, Tennis, Schwimmen etc. eine Ebene tiefer und vor allem früher anzusetzen: bei der Entwicklung der motorischen Grundfertigkeiten (bei Babies und Kleinkindern) und bei der Erhaltung der Bewegungsfreude im Erwachsenenalter.Um dies sicherzustellen, verfügen Trainer und Übungsleiter beim USC Mama Fitness über entsprechend umfangreiche Aus- und Weiterbildungen, und setzen neue Standards im Vereinssport. In einer günstigen Jahres- bzw. Semesterpauschale können unsere Mitglieder alle Sportangebote des Vereins nutzen.Per Telefon/Whatsapp bei Monika unter 0650 97 86240 sowie jederzeit an mail@mama-fitness.at mit deinem Kurswunsch!