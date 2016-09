CD Präsentation in der Garten Tulln

30.09.2016, 07:55 Uhr

und Band in die Garten Tulln Donnerstag Abend ein. Nebenzahlreichen Muskifan´s, waren auch wir dabei und fragten die Musikfreunde, Insperation- Welche Musikrichtung brauchen sie zur Entspannung? Das in Tullnerfeld der Schlager nicht gerade den ersten Platz anführt, bestätigte uns Hermann Volk: "Also ich stehe mehr auf das rockige, eben so wie die Musik von Xandl Schmidhammer", so der tanzfreudige Fan der Band. Etwas Schwingungen in ihren Beinen brauchen auchund, denn: "Also, solange es kein Schlager oder Jazz ist, sind wir voll dabei". Auch mit dabei bei der CD Präsentation, waren Bürgermeister, Garten Tulln Chefsowie enge Freunde der Band.