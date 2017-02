Das war der zweite Tullnerfelder Landjugendball

04.02.2017, 10:44 Uhr

undins Pezihaus gekommen. Auch die Bezirksblätter waren dabei und fragten bei den Gästen nach, "Dirndl und Lederne- Wo tragen sie die Tracht noch"?: "Ich ziehe die Tracht fast überall an, also dort, wo sie auch dazu passt". Der selben Meinung waren auchund, denn: "Wir ziehen das Dirndl beim Ball an und bei einer großen Geburtstagsfeier, da gehört das einfach dazu", so die jungen Damen, welche sich immer nur in der Gruppe unterwegs befinden. Unterwegs sowie auch in Tracht gekleidet, kamen ebenfallsmit Freundzum Landjugendball: "Ja, die Tracht ist Kultur, daher sollte man sie so oft wie möglich tragen. Ausserdem, ist sie ja schön anzusehen".

Eröffnet wurder der Landjugendball durch die Volkstanzgruppe Tullnerfeld, welche musikalisch mit der Zieharmonika vonbegleitet wurde.Nach der Eröffnungsrede durch die Leitung, wurde aber auch schon zum tanzen animiert. Einen regelrechten Ansturm gab es auch heuer wieder bei der Tombola, an dem jedes Los mit super tollen Geschenken gewonnen hatte, sowie ein Schätzspiel, an den die Länge der Haare des gesamten Vorstandes zu erraten war.Neben Vize, Bauernkammer-Obmannmit seiner, sowie seinen Stellvertretermit dessen Gattin, kam auch Langenrohrs Bürgermeistermit GattinWährend im Haus die große Mitternachtseinlage stattfand, konnte man sich auch in der Kellerbar etwas zurückziehen. Für den großen Hunger, hatten die Mitglieder der Tullnerfelder Landjugend, jede Menge Essen für die hungrigen Ballbesucher erstmalig selbst aufgekocht.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier