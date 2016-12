Der neue Mann im Landesverband der Wasserrettung

20.12.2016, 19:09 Uhr

Bei der Herbsttagung der ÖWR Niederösterreich ist der Abschnittsleiter der ÖWR Tulln, Adrian Hörtl, zum neuen Landesjugendreferenten bestellt worden."Im Abschnitt Tulln hat sich die Jugendarbeit in den letzten Jahren toll entwickelt, was man im Landesverband Niederösterreich natürlich auch wohlwollend verfolgt hat. Bereits vor 2 Jahren wurde dieser Wunsch des Vorstands an mich herangetragen. Damals stand der Aufbau des Abschnitts Tulln für mich strak im Vordergrund und viele underer Projekte waren noch nicht abgeschlossen. Nun passt der Zeitpukt, die Unterstützung durch das gewachsene Team in Tulln ist gegeben und ich freue mich auf die zusätzliche Aufgabe."

Mehr als die Hälfte des aktiven Rettungspersonals sind junge Menschen, davon sind viele noch Jugendliche. Auch bei Kindern und Schüler(inne)n konnten wir Interesse an unserer gemeinnützigen Arbeit wecken.Es kommen generell Menschen zu uns, die Spaß am Schwimmen haben, sich fit und gesund halten wollen, dies aber auch mit einer ehrenamtlichen und gemeinnützigen Tätigkeit verbinden wollen und auch bei den Jugendlichen ist das so. Die Möglichkeit Helfen zu können und zu dürfen ist Vielen ein großes Anliegen. Sie möchten der Gesellschaft auch etwas zurückgeben. Das ist ein ganz wichtiger Wert und Eckpfeiler in unserem Verein.Wir beginnen meistens mit Kindern ab etwa zehn Jahren, die Ausbildung zum Juniorretter ist dann bereits möglich und auch sinnvoll. Voraussetzungen sind gute Schwimmfähigkeiten sowie soziales Engagement und Spaß an der Sache selber. Wir nehmen Juniorretter auch schon zu Überwachungsdiensten, zum Beispiel im Aubad Tulln mitzunehmen, wobei diese natürlich immer an der Seite eines erfahrenen Rettungsschwimmers die Wasserrettungsarbeit kennen lernen. Ab dreizehn Jahren geht es dann mit der Ausbildung zum Helfer weiter. Ein selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten ist ab 16 Jahren mit der abgeschlossenen Ausbildung zum (zur) Rettersschwimmer(in) möglich. Interessierte können danach weitere Spezialisierungen erfahren wie Wildwasser, Tauchen und auch Bootsführer.Bis jetzt haben wir das Hauptaugenmerk auf Ausbildungen im Abschnitt gelegt, Stichwort fördern und fordern. In Zukunft soll diese regionale zu einer niederösterreichweiten Arbeit ausgedehnt werden. Gemeinsam mit den Jugendreferenten des Abschnittes Tulln möchten wir im nächsten Sommer ein Jugendrettungsschwimmlager durchführen. Dort werden natürlich alle Aspekte des Wasserrettungswesens beleuchtet, vom Schwimmen und Retten über Erste Hilfe und auch der Spaß soll natürlich nicht zu kurz kommen.Im Rettungsschwimmsport haben Jugendteams des Landes Niederösterreich, mit Schwimmern aus Tulln, St. Pölten und Pottendorf bereits 2015 und 2016 ausgezeichnete Leistungen gezeigt. Das Jahr 2016 soll im Bereich Jugend auch unter dem Motto "I schwimm' für di'" stehen. Damit wollen wir mehr denn je unsere Leistung für die Gemeinschaft hervorstreichen. Wir sind für euch da, ob an einem Badesee, in einem Hallenbad oder bei einem Unfall. Ein Rettungsschwimmer stellt seine Zeit kostenlos zur Verfügung, besucht Jahr für Jahr durchschnittlich Fortbildungen im Umfang von 5-10 Tagen - in seiner Urlaubszeit, trainiert wöchentlich mit nur einem Ziel - I' schwimm' für di'Aus der Jugend kommt die Zukunft, sowohl gesellschaftlich als auch auch vereinstechnisch gesehen. Gibt man den Jugendlichen keine Möglichkeiten, sich zu entfalten, sozial und natürlich auch sportlich, so wird dieses Energiepotential nicht oder im schlimmsten Fall falsch genutzt. Wichtig ist es, diese Energie sinnvoll einzusetzen und dafür braucht es Möglichkeiten. Möglichkeiten die die ÖWR bietet.Ja, natürlich. Diese Aufgabe macht mir unglaublich viel Spaß. Ich schätze das Führungsteam und die aktiven Rettungsschwimmer(innen) ohne denen meine Arbeit unmöglich wäre und genieße jedes Training. Wir bemühen uns aber derzeit auch insbesondere junge Menschen an Führungs- und Fachreferentenpositionen heranzuführen. So gibt es in Tulln zum Beispiel in den Bereichen Jugendarbeit, Erste Hilfe, Funk, Nautik, Wildwasser gut ausgebildete Personen die eine große Zukunft auch im Verein vor sich haben können.Bitte gerne, es hat mich sehr gefreut.Nähere Informationen auf www.wasser-rettung-tulln.org.