Feuerwehrball in Hasendorf beim "Happy Pepi"

23.01.2017, 08:08 Uhr

Nach dem Einzug der Feuerwehr mit den Tanzpartnerinnen eröffnete Bürgermeistermit Gattinden Ball mit dem ersten Tanz. Die Gruppe Klaus im Trio unterhielt die Gäste. Es war zu erfahren dass zwei Hasendorfer Ballbesucher ein besonderes Jubiläum feierten.und seine Gattinbesuchten gemeinsam zum 50. Mal den Feuerwehrball in Hasendorf.Nach der Verlosung wurde um Mitternacht die Versteigerung abgehalten. Herbert Jilch war dabei in Höchstform. Im Stile eines Entertainers stiegen die Preise und so konnte die Feuerwehr einen guten Umsatz erzielen.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier